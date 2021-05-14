Чемпионат Беларуси, 9-й тур

Динамо Минск – Сморгонь – 2:0

Голы: Мбенгу, 9, Ложкин, 66

Команда Леонида Кучука начала матч очень активно. Это позволило уже в дебюте выйти вперед. Мбенгу отметился голом после красивой подачи Андрея Бацулы.

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После перерыва украинский защитник снова подключался к атакам Динамо. В одном из наступлений 29-летний соотечественник оказался на фланге, прекрасно подал в штрафную, а одноклубник забил головой. На этот раз мяч в свой актив записал Ложкин. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу минской команды со счетом 2:0

Динамо усилиями Бацулы поднялось на 2 место, набрав 20 очков. Сморгонь остался в зоне вылета после 9-ти туров с 4-мя зачетными баллами.

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Первый ассист Бацулы:

Второй ассист украинца: