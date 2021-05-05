Солигорский Шахтер уступил Ислочи на стадии 1/2 финала Кубка Беларуси по сумме двух матчей и прекратил борьбу за титул.

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В первой дуэли подопечные украинского специалиста минимально одолели команду из Минска (1:0). Но в ответном матче "горняки" пропустили два гола в концовке встречи. Победными для Ислочи стали удары Дибанго и Юсова.

Заметим, что в чемпионате Беларуси дела у команды Григорчука идут намного лучше. Шахтер начал сезон с семи подряд побед и опережает ближайшего соперника на 4 пункта. Солигорцы, к слову, являются действующими триумфаторами первенства.

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