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Бабич: В матчах с АЗ Мариуполь увидел свой уровень

08:26 142 Читати українською
Бабич: В матчах с АЗ Мариуполь увидел свой уровень
Александр Бабич / Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение от АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стин Вюйтенс
90’ Сергей Яворский
 
20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стин Вюйтенс
90’ Сергей Яворский

"Мы увидели свой уровень. Уровень мастерства соперника отличается от нашего, нам есть к чему стремиться. Ошибались в простых ситуациях, а соперник нет. У наших игроков была нервозность, хотя мы их просили расслабиться.

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Расстроенный не результатом, а игрой. При счете 0:2 нужно было играть спокойнее, а соперник играл на кураже. Свое мастерство надо повышать.

Надо прийти в себя после матча. Много интересного в этом матче отметили для себя, будем теперь использовать это в УПЛ. Большую часть времени отбирали мяч, не было контроля, не было высокого нападающего, чтобы зацепиться за мяч. Была задача играть низом, но не выходил переход из обороны в атаку.

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Постараемся быстрее восстановиться и найти положительные моменты в этом матче. Ничего страшного не произошло", – передает слова Бабича официальный сайт Мариуполя.

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