Бабич: В матчах с АЗ Мариуполь увидел свой уровень

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение от АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

"Мы увидели свой уровень. Уровень мастерства соперника отличается от нашего, нам есть к чему стремиться. Ошибались в простых ситуациях, а соперник нет. У наших игроков была нервозность, хотя мы их просили расслабиться.

АЗ – Мариуполь, Лига Европы: закономерная потеря первого представителя в еврокубках и главная беда украинских команд

Расстроенный не результатом, а игрой. При счете 0:2 нужно было играть спокойнее, а соперник играл на кураже. Свое мастерство надо повышать.

Надо прийти в себя после матча. Много интересного в этом матче отметили для себя, будем теперь использовать это в УПЛ. Большую часть времени отбирали мяч, не было контроля, не было высокого нападающего, чтобы зацепиться за мяч. Была задача играть низом, но не выходил переход из обороны в атаку.

АЗ – Мариуполь – 4:0 – видео голов и обзор матча

Постараемся быстрее восстановиться и найти положительные моменты в этом матче. Ничего страшного не произошло", – передает слова Бабича официальный сайт Мариуполя.