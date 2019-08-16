Бабич: У матчах з АЗ Маріуполь побачив свій рівень

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку від АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Ми побачили свій рівень. Рівень майстерності суперника відрізняється від нашого, нам є до чого прагнути. Помилялися в простих ситуаціях, а суперник ні. У наших гравців була нервозність, хоча ми їх просили розслабитися.

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Засмучений не результатом, а грою. За рахунку 0:2 потрібно було грати спокійніше, а суперник грав на куражі. Свою майстерність треба підвищувати.

Треба прийти до тями після матчу. Багато цікавого в цьому матчі відзначили для себе, будемо тепер застосовувати це в УПЛ. Велику частину часу відбирали м'яч, не було контролю, не було високого нападника, щоб зачепитися за м'яч. Було завдання грати низом, але не виходив перехід з оборони в атаку.

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Постараємося швидше відновитися і знайти позитивні моменти в цьому матчі. Нічого страшного не сталося", – передає слова Бабича офіційний сайт Маріуполя.