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Бабич: У матчах з АЗ Маріуполь побачив свій рівень

08:26 526 Читать на русском
Бабич: У матчах з АЗ Маріуполь побачив свій рівень
Олександр Бабич / Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку від АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стін Вюйтенс
90’ Сергій Яворський
 
20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стін Вюйтенс
90’ Сергій Яворський

"Ми побачили свій рівень. Рівень майстерності суперника відрізняється від нашого, нам є до чого прагнути. Помилялися в простих ситуаціях, а суперник ні. У наших гравців була нервозність, хоча ми їх просили розслабитися.

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Засмучений не результатом, а грою. За рахунку 0:2 потрібно було грати спокійніше, а суперник грав на куражі. Свою майстерність треба підвищувати.

Треба прийти до тями після матчу. Багато цікавого в цьому матчі відзначили для себе, будемо тепер застосовувати це в УПЛ. Велику частину часу відбирали м'яч, не було контролю, не було високого нападника, щоб зачепитися за м'яч. Було завдання грати низом, але не виходив перехід з оборони в атаку.

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Постараємося швидше відновитися і знайти позитивні моменти в цьому матчі. Нічого страшного не сталося", – передає слова Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич АЗ - Маріуполь
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