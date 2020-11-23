"Соперники у Динамо и Шахтера в 10-м туре, конечно, были немного разного уровня. В матче с Ингульцом для Динамо, учитывая кадровые потери, на первый план вышел результат, и киевляне его добились. Ингулец в УПЛ отличается грамотно выстроенной обороной, но у Динамо было достаточно моментов, чтобы ее раскрыть.

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Если Барселона в подготовке к игре с Динамо станет внимательно изучать матч киевлян с Ингульца, то будет дезинформирована. Команда Мирчи Луческу вышла на поле не в оптимальном составе, но накануне встречи Лиги чемпионов, может, оно и к лучшему.

У Гармаша хороший уровень. К нему, учитывая непростой характер Дениса, нужно просто найти правильный подход. Луческу решил доверить Гармашу место в основе, предоставить ему возможность выйти и доказать, что он еще способен на многое. Денис ведь не мальчик – опыта хоть отбавляй", – отметил Бабич в интервью Команда№1.

Напомним, Динамо обыграло Ингулец со счетом 2:0 благодаря голам Гармаша и Шапаренко и увеличило отрыв от Шахтера до трех очков. Поединок с Барселоной состоится уже завтра, 24 ноября, начало в 22:00.

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