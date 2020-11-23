Барселона определилась с заявкой на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо – не обошлось без серьезных потерь.

В своей заявке Барселона, кроме травмированных Фати, Пике, Роберто и Бускетса не сможет рассчитывать на Де Йонга и свою главную звезду – Лионеля Месси.

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Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья.

Защитники: Дест, Лангле, Альба, Фирпо Хуниор, Мингеса.

Полузащитники: Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес.

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Дембеле, Конрад.

Напомним, матч Динамо – Барселона запланирован уже на завтра, 24 ноября, начало в 22:00.

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