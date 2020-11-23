"Суперники у Динамо і Шахтаря в 10-му турі, звичайно, були трохи різного рівня. У матчі з Інгульцем для Динамо, з огляду на кадрові втрати, на перший план вийшов результат, і кияни його домоглися. Інгулець в УПЛ відрізняється грамотно вибудуваної обороною, але у Динамо було достатньо моментів, щоб її розкрити.

Динамо – Барселона: Мессі та ще кілька зірок каталонців не потрапили до заявки на матч ЛЧ

Якщо Барселона у підготовці до гри з Динамо стане уважно вивчати матч киян з Інгульцем, то буде дезінформована. Команда Мірчі Луческу вийшла на поле не в оптимальному складі, але напередодні зустрічі Ліги чемпіонів, може, воно й на краще.

У Гармаша хороший рівень. До нього, враховуючи непростий характер Дениса, потрібно просто знайти правильний підхід. Луческу вирішив довірити Гармашу місце в основі, надати йому можливість вийти і довести, що він ще здатен на багато що. Денис же не хлопчик – досвіду хоч відбавляй", – зазначив Бабич у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Динамо обіграло Інгулець із рахунком 2:0 завдяки голам Гармаша та Шапаренка та збільшило відрив від Шахтаря до трьох очок. Поєдинок із Барселоною відбудеться вже завтра, 24 листопада, початок о 22:00.

Інгулець – Динамо: Київ нарощує лідерство, але жах Луческу триває – VAR оживляє, списаний герой і дебютант у тіні легенд