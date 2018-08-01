Бабич: Мы не хотим играть на удержание счета

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями накануне матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

"О том, как мы будем играть, кто будет играть, еще рано говорить. Времени, честно говоря, нет. В воскресенье сыграли с Десной, а во вторник мы уже выезжаем в Одессу. Опять 9 часовой переезд. Будем думать, как готовиться. А сейчас нужно собраться, постараться восстановиться после последней игры. это непросто, но мы постараемся это сделать. Я уверен, что у нас команда с характером. И мы выйдем из этой ситуации с высоко поднятой головой.

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Мы будем стараться восстановиться. У нас есть два дня на восстановительные мероприятия. Посмотрим. Нам нужно усиливаться. Потому что действительно, мы не вытянем два турнира.

Играть со шведами всегда нелегко. Мы не хотим играть на удержание счета. Мы понимаем, что соперник силен и если мы будем играть от обороны – это может не сработать. Есть время подумать. Мы смотрели последнюю игру Юргордена. Тяжелый матч для них получился. Конечно, у нас не так много времени и вариантов для ротации.

Мы бы очень хотели, чтобы одесские болельщики нас поддержали. Приятно играть, когда тебя поддерживают трибуны. Очень на это рассчитываем. Ведь мы защищаем цвета Украины и это наш дебют", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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