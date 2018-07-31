Мариуполь – Юргорден: шведским болельщикам не хватило билетов на матч

Соперник Мариуполя во 2-м отборочном раунде Лиги Европы шведский Юргорден нуждается в дополнительных билетах на матч в Одессе.

Болельщики шведского клуба почти сразу выкупили все билеты на гостевой сектор одесского матча против Мариуполя в рамках квалификации Лиги Европы, сообщает официальный сайт Юргордена.

В продажу поступило около 1 тысячи билетов, но еще около 500 шведов хотели бы получить билет на матч. Руководство Юргордена уже обратилось к представителям Мариуполя, чтобы увеличить квоту для шведских фанатов.

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Сейчас ожидается не более 14 тысяч украинских болельщиков на трибунах одесского стадиона Черноморец, поэтому Мариуполь готов пойти навстречу Юргордену и выделить дополнительные места, если шведы согласуют этот вопрос с УЕФА.

Напомним, что ответный матч Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в Одессе. Начало поединка в 20:00. Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.

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