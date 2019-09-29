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Бабич: Игроки Мариуполя говорили, что готовы после матча с Динамо, оказалось, что нет

18:53 85 Читати українською
Бабич: Игроки Мариуполя говорили, что готовы после матча с Динамо, оказалось, что нет
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение от Десны (0:4) в матче 9 тура УПЛ.

 
Дмитрий Хлебас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитрий Хлебас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитрий Хлебас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитрий Хлебас
81’ Олександр Філіппов

"Сегодня все было по делу. Такой холодный душ для нас. Вину за поражение я возьму на себя. В данной ситуации я больше доверился футболистам, тем которые отыграли три дня назад с Динамо.

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Разговор был такой: "Все готовы? Да – все готовы". Но как оказалось – многие были не готовы. И после игры они говорят: "Да, мы были уставшие". Это не совсем профессиональное отношение некоторых футболистов.

Но это моя вина, так как мы могли сделать небольшую ротацию и такого результата не было бы. По крайней мере, движение и объем работы у нас были бы другими. Мы понимаем свои ошибки и в будущем постараемся их не допускать", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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Мариуполь - Десна Мариуполь Мариуполь Десна Десна Александр Бабич Александр Бабич
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