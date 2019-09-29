Бабич: Игроки Мариуполя говорили, что готовы после матча с Динамо, оказалось, что нет

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение от Десны (0:4) в матче 9 тура УПЛ.

"Сегодня все было по делу. Такой холодный душ для нас. Вину за поражение я возьму на себя. В данной ситуации я больше доверился футболистам, тем которые отыграли три дня назад с Динамо.

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Разговор был такой: "Все готовы? Да – все готовы". Но как оказалось – многие были не готовы. И после игры они говорят: "Да, мы были уставшие". Это не совсем профессиональное отношение некоторых футболистов.

Но это моя вина, так как мы могли сделать небольшую ротацию и такого результата не было бы. По крайней мере, движение и объем работы у нас были бы другими. Мы понимаем свои ошибки и в будущем постараемся их не допускать", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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