Десна уничтожила Мариуполь на выезде и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ – Картушов выполнил три ассиста

Благодаря дублям Александра Филиппова и Дмитрия Хлёбаса черниговская Десна разгромила Мариуполь в рамках матча 9-го тура УПЛ.

Матч начался в невысоком темпе, но моменты стали возникать уже на старте встречи. Так, на 7-й минуте счёт мог открыть Мариуполь, однако удар Чурко из-за пределов штрафной прошёл рядом со штангой, а на 16-й Федорчук головой замкнул одну из подач – над перекладиной! У Десны за этот период можно вспомнить разве что выстрел Хлёбаса с рикошетом в руки Гальчуку. В целом, поединок выглядел ровно, но на 20-й и 21-й минутах всё перевернулось: сначала Хлёбас на левом краю штрафной принял навес Картушова с углового и пробил в дальнюю девятку, а затем после его же передачи Филиппов вышел один-на-один с голкипером – 0:2! Шок.

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Мариуполь минут 10 приходил в себя, но на 31-й усилиями чемпиона мира Корниенко едва не удалось оформить шедевр. Виктор сместился с фланга, исполнил финт Зидана перед штрафной и мощно пробил по воротам – над перекладиной! Впрочем, этот момент стал последним в первом тайме. Десна быстро успокоила игру и ушла на перерыв при счёте, который установил Филиппов.

После перерыва Александр Бабич снял Корниенко и выпустил Горбунова, а затем добавил ещё и Кащука, однако никакого усиления в игре азовцев заметно не было. Черниговцы могли закрывать матч с первых минут: так, на 47-й Филиппов сместился с левого фланга и выстрелил прямо над перекладиной, а на 51-й Кузык получил классную передачу от Фаворова и пробил под ближнюю штангу – Гальчук парировал. Мариуполь сумел ответить аж на 58-й, когда Топалов из пределов штрафной нанёс удар с разворота, но Паст справился. Северяне сразу провели свою атаку, завершив её выстрелом Хлёбаса, но мяч пролетел рядом с каркасом ворот.

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У Мариуполя ничего не получалось под качественным прессингом и контратаками Десны. В конце концов, на 67-й минуте черниговцам удалось снять все вопросы в этой встрече: Хлёбас убежал от Давы, легко качнул Кирюханцева и метров с 20-ти пальнул в правую девятку – 0:3. Болельщики направились к выходу со стадиона, хотя их команда пыталась забить хотя бы гол престижа. Ничего интересного азовцам, однако, создать так и не удалось, а на 81-й Филиппов добил их, ударом головой замкнув подачу Картушова – 0:4. Это был конец.

Финальный свисток зафиксировал жестокое избиение Мариуполя в родных стенах, но после этой неудачи азовцы ничего не потеряли – они остались с 9 очками на восьмой позиции, а ни один из конкурентов догнать их в этом туре не сможет. Десна же, набрав 17 зачётных баллов, вышла на второе место в УПЛ.

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