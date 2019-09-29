toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - СК ДНІПРО-1 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Бабич: Гравці Маріуполя казали, що готові після матчу з Динамо, виявилось, що ні

18:49 383 Читать на русском
Бабич: Гравці Маріуполя казали, що готові після матчу з Динамо, виявилось, що ні
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку від Десни (0:4) у матчі 9 туру УПЛ.

 
Дмитро Хльобас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитро Хльобас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитро Хльобас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитро Хльобас
81’ Олександр Філіппов

"Сьогодні все було по справі. Такий холодний душ для нас. Провину за поразку я візьму на себе. У цій ситуації я більше довірився футболістам, які відіграли три дні тому з Динамо.

Маріуполь – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Розмова була такою: "Всі готові? Так – всі готові". Але як виявилося – багато хто був не готовий. І після гри вони кажуть: "Так, ми були втомлені". Це не зовсім професійне ставлення деяких футболістів.

Але це моя провина, оскільки ми могли зробити невелику ротацію і такого результату не було б. Принаймні, рух і обсяг роботи у нас були б іншими. Ми розуміємо свої помилки і в майбутньому постараємося їх не допускати", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асисти

blog_ava
"Золотий м'яч" – Федецькому, а Рібері нехай дружина вазу для квітів поставить". Правила життя Євгена Коноплянки
12:17
5259
Теги
Маріуполь - Десна Маріуполь Маріуполь Десна Десна Олександр Бабич Олександр Бабич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
39
хв
Мілан
21:45
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук