Бабич: Гравці Маріуполя казали, що готові після матчу з Динамо, виявилось, що ні

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував поразку від Десни (0:4) у матчі 9 туру УПЛ.

"Сьогодні все було по справі. Такий холодний душ для нас. Провину за поразку я візьму на себе. У цій ситуації я більше довірився футболістам, які відіграли три дні тому з Динамо.

Маріуполь – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Розмова була такою: "Всі готові? Так – всі готові". Але як виявилося – багато хто був не готовий. І після гри вони кажуть: "Так, ми були втомлені". Це не зовсім професійне ставлення деяких футболістів.

Але це моя провина, оскільки ми могли зробити невелику ротацію і такого результату не було б. Принаймні, рух і обсяг роботи у нас були б іншими. Ми розуміємо свої помилки і в майбутньому постараємося їх не допускати", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асисти