Мариуполь – Десна – 0:4 – видео голов и обзор матча

Десна не заметила Мариуполь в рамках 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Десна.

Гости из Чернигова быстро открыли счет благодаря голу Хлебаса, а через минуту Филиппов удвоил преимущество Десны.

Десна уничтожила Мариуполь на выезде и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ – Картушов выполнил три ассиста

После перерыва рисунок игры не изменился, подопечные Рябоконя полностью контролировали игру, что превратилось в еще два забитых мяча.

Десна, набрав 17 зачетных баллов, вышла на второе место в УПЛ. Мариуполь остался за 8-й строчке с 9-ю очками.