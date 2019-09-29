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Мариуполь – Десна – 0:4 – видео голов и обзор матча

17:15 38 Читати українською
Мариуполь – Десна – 0:4 – видео голов и обзор матча
Мариуполь – Десна / Фото ФК Десна

Десна не заметила Мариуполь в рамках 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Десна.

 
Дмитрий Хлебас 20’
Олександр Філіппов 21’
Дмитрий Хлебас 67’
Олександр Філіппов 81’
20’ Дмитрий Хлебас
21’ Олександр Філіппов
67’ Дмитрий Хлебас
81’ Олександр Філіппов

Гости из Чернигова быстро открыли счет благодаря голу Хлебаса, а через минуту Филиппов удвоил преимущество Десны.

Десна уничтожила Мариуполь на выезде и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ – Картушов выполнил три ассиста

После перерыва рисунок игры не изменился, подопечные Рябоконя полностью контролировали игру, что превратилось в еще два забитых мяча.

Десна, набрав 17 зачетных баллов, вышла на второе место в УПЛ. Мариуполь остался за 8-й строчке с 9-ю очками.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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