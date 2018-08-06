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Бабич: Игра была ничейная

00:30 11 Читати українською
Бабич: Игра была ничейная
Александр Бабич / фото: ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями после матча 3-го тура против Мариуполя.

"Мы делаем ротацию, но не всегда она дает усиление. Мы просто даем некоторым ребятам отдохнуть. Такой у нас цейтнот.

Арсенал-Киев – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Где-то игра была ничейная, если принимать во внимание моменты. Но удачу, фарт нужно заслужить. Мы своей работой заслужили", – сказал Бабич в эфире телеканала Футбол 1.

После сегодняшней победы Мариуполь прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию (3 ничьи и 4 поражения) в чемпионате Украины и одержал 50-ю выездную победу в УПЛ.

Украина3 тур

Арсенал-Киев - Мариуполь: Воскресенье 05 августа 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
1 : 2
Мариуполь
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Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Арсенал-Киев - Мариуполь
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