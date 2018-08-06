Бабич: Гра була нічийна

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями після матчу 3-го туру проти Маріуполя.

"Ми робимо ротацію, але не завжди вона дає посилення. Ми просто даємо деяким хлопцям відпочити. Такий у нас цейтнот.

Арсенал-Київ – Маріуполь – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Десь гра була нічийна, якщо брати до уваги моменти. Але удачу, фарт потрібно заслужити. Ми своєю роботою заслужили", – сказав Бабич в ефірі телеканалу Футбол 1.

Після сьогоднішньої перемоги Маріуполь перервав свою семиматчеву безвиграшну серію (3 нічиї та 4 поразки) в чемпіонаті України та здобув 50-ту виїзну перемогу в УПЛ.