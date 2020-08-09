Бабич хочет возглавить клуб, который борется за Лигу Европы или Лигу чемпионов

"Были не предложения, а скорее звонки с вопросами, готов ли я рассматривать смену чемпионата. Или обсуждать переход в другую команду. Конкретики не было. Но меня интересовали амбиции руководителей. Выращивать молодежь – это, безусловно, очень интересно. Однако нужно двигаться дальше. Важно, чтобы наши цели совпадали с желаниями и возможностями клуба.

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Речь шла о так называемом ближнем зарубежье – Прибалтика, Беларусь. Мы неплохо поработали в Украине – в Черноморце и Мариуполе. При небольших бюджетах и ​​кадровых возможностях трижды выходили в топ-6, дважды пробивались в еврокубки. Сейчас хочется иметь стабильный состав, укреплять его, а не строить новую команду раз в год или даже на полгода. И бороться не за выживание, а за место в Лиге Европы или даже в Лиге чемпионов.

Сейчас я в отпуске – дома с семьей в Одессе. Нужно немного переключить внимание. Привести нервы в порядок, заняться решением бытовых вопросов. А уже со следующей недели с новыми силами можно будет заняться и рабочими вопросами", – пояснил Бабич в комментарии Команда№1.

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