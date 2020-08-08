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"Уважение к коллегам не позволяет подписывать контракт": Бабич – о срыве переговоров с Зарей

22:24 - Читати українською
"Уважение к коллегам не позволяет подписывать контракт": Бабич – о срыве переговоров с Зарей
Александр Бабич / Сайт Мариуполя

Александр Бабич назвал основную причину своего решения прекратить любые контакты с Зарей.

"Из Зари на самом деле был запрос. Он звучал так: готов ли я рассмотреть вариант работы в луганском клубе, если команду покинет Виктор Скрипник. Но вы знаете, что он остался, поэтому и рассуждать не о чем. Читал в интернете, что якобы я уже и контракт с Зарей подписал, но это неправда. Уважение к коллегам не позволяет подписывать контракт, если у команды есть главный тренер.

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Вариант с Зарей появился не так давно. Руководство луганского клуба реагировало на информацию о возможном уходе Виктора Скрипника, которого сватали то в Динамо, то в СК Днепр-1. Судя по всему, он действительно мог уйти, потому что на финише сезона появилась тема, кем его заменить. И если бы Скрипник покинул Зарю, то да, была бы серьезный разговор с руководством луганского клуба", – признался Бабич в комментарии Команда№1.

Напомним, Скрипника сватали в СК Днепр-1, а на его место должен был прийти Бабич. В конце концов, первый все же остался в Заре, а второй после завершения контракта с Мариуполем еще не нашел новый клуб.

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Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Александр Александр Бабич
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