"Уважение к коллегам не позволяет подписывать контракт": Бабич – о срыве переговоров с Зарей

"Из Зари на самом деле был запрос. Он звучал так: готов ли я рассмотреть вариант работы в луганском клубе, если команду покинет Виктор Скрипник. Но вы знаете, что он остался, поэтому и рассуждать не о чем. Читал в интернете, что якобы я уже и контракт с Зарей подписал, но это неправда. Уважение к коллегам не позволяет подписывать контракт, если у команды есть главный тренер.

Скрипник не возглавил СК Днепр-1 из-за игроков Зари, – журналист

Вариант с Зарей появился не так давно. Руководство луганского клуба реагировало на информацию о возможном уходе Виктора Скрипника, которого сватали то в Динамо, то в СК Днепр-1. Судя по всему, он действительно мог уйти, потому что на финише сезона появилась тема, кем его заменить. И если бы Скрипник покинул Зарю, то да, была бы серьезный разговор с руководством луганского клуба", – признался Бабич в комментарии Команда№1.

Напомним, Скрипника сватали в СК Днепр-1, а на его место должен был прийти Бабич. В конце концов, первый все же остался в Заре, а второй после завершения контракта с Мариуполем еще не нашел новый клуб.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати