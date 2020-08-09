Бабич хоче очолити клуб, який бореться за Лігу Європи або Лігу чемпіонів

"Були не пропозиції, а радше дзвінки з питаннями, чи готовий я розглядати зміну чемпіонату. Або обговорювати перехід в іншу команду. Конкретики не було. Але мене цікавили амбіції керівників. Вирощувати молодь – це, безумовно, дуже цікаво. Однак потрібно рухатися далі. Важливо, щоб наші цілі збігалися з бажаннями і можливостями клубу.

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Йшлося про так зване ближнє зарубіжжя – Прибалтика, Білорусь. Ми непогано попрацювали в Україні – в Чорноморці та Маріуполі. При невеликих бюджетах і кадрових можливостях тричі виходили в топ-6, двічі пробивалися в єврокубки. Зараз хочеться мати стабільний склад, зміцнювати його, а не будувати нову команду раз на рік або навіть на півроку. І боротися не за виживання, а за місце в Лізі Європи або навіть в Лізі чемпіонів.

Зараз я у відпустці – вдома з родиною в Одесі. Потрібно трохи переключити увагу. Привести нерви в порядок, зайнятися вирішенням побутових питань. А вже з наступного тижня з новими силами можна буде зайнятися і робочими питаннями", – пояснив Бабич в коментарі Команда№1.

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