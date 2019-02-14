Бабич: Главное, что Мариуполь завершил сбор без травм

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал итоги зимнего сбора.

"На этом сборе мы старались давать игровую практику всем футболистам, в том числе и нашей молодым ребятам, которые еще должны работать в дубле. Мы им сделали небольшой аванс. Кем-то довольны, кем-то – нет. Получили информацию, которую надо проанализировать и нам, и непосредственно молодым футболистам. Им надо самим понять на сколько они готовы конкурировать с игроками первой команды и играть (или хотя бы выходить на замену) в Премьер-лиге.

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Не могу сказать, что результат на сборах не важен. Как раз в конце сборов он важен. Но от молодых ребят мы требуем, прежде всего, качества игры. Против Оболони (0:3) играли 3-4 футболиста, а остальные же просто перемещались по полю и играли в «детский» футбол. У них есть хорошие качества, перспектива, но если они не прибавят в агрессии, в объеме работы, им будет трудно заиграть в премьер-лиге.

Самое главное, что хорошо отработали, получили игровую практику и закончили без травм", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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