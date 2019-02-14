Бабич: Головне, що Маріуполь завершив збір без травм

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував підсумки зимового збору.

"На цьому зборі ми намагалися давати ігрову практику всім футболістам, в тому числі і нашої молодим хлопцям, які ще повинні працювати в дублі. Ми їм зробили невеличкий аванс. Кимось задоволені, кимось – ні. Отримали інформацію, яку треба проаналізувати і нам, і безпосередньо молодим футболістам. Їм треба самим зрозуміти на скільки вони готові конкурувати з гравцями першої команди і грати (або хоча б виходити на заміну) в Прем'єр-лізі.

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Не можу сказати, що результат на зборах не важливий. Якраз у кінці зборів він важливий. Але від молодих хлопців ми вимагаємо, перш за все, якості гри. Проти Оболоні (0:3) грали 3-4 футболісти, а інші ж просто переміщалися по полю і грали в "дитячий" футбол. У них є хороші якості, перспектива, але якщо вони не додадуть в агресії, в обсязі роботи, їм буде важко заграти в Прем'єр-лізі.

Найголовніше, що добре відпрацювали, отримали ігрову практику і закінчили без травм", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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