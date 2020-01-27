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Бабич анонсировал трансферы Мариуполя перед началом второго тренировочного сбора

13:59 91 Читати українською
Бабич анонсировал трансферы Мариуполя перед началом второго тренировочного сбора
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о возможных трансферах команды в ближайшее время.

"На первом собрании новичков у нас не предвидится, но на второй этап надеемся, что усилим пару проблемных позиций – центрального полузащитника и игрока атаки.

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Фомин был практически готов выйти на игру с Динамо Брест, я думаю, что в игре с австрийской командой он сто процентов выйдет на поле. Руслан сейчас работает на полную. У него была серьезная травма, но он футболист опытный, чувствует свой организм. Мы с нетерпением ожидаем на него и не сомневаемся, что он принесет команде еще много пользы", – поделился Бабич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Отметим, что азовцы во время второго тренировочного сбора проведут 6 спаррингов. Добавим, Мариуполь сейчас занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году подопечные Александра Бабича сыграют 22 февраля против Зари.

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Трансферы Руслан Фомин Руслан Фомин Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Трансферы чемпионата Украины
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