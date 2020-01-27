Бабич анонсував трансфери Маріуполя перед початком другого тренувального збору

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про можливі трансфери команди найближчим часом.

"На перших зборах новачків у нас не передбачається, але на другий етап сподіваємося, що підсилимо пару проблемних позицій – центрального півзахисника і гравця атаки.

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Фомін був практично готовий вийти на гру з Динамо Брест, я думаю, що в грі з австрійською командою він сто відсотків вийде на поле. Руслан зараз працює на повну. У нього була серйозна травма, але він футболіст досвідчений, відчуває свій організм. Ми з нетерпінням очікуємо на нього і не сумніваємося, що він принесе команді ще багато користі", – поділився Бабич в коментарі офіційному сайту Маріуполя.

Зазначимо, що азовці під час другого тренувального збору проведуть 6 спарингів. Додамо, Маріуполь наразі посідає 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році підопічні Олександра Бабича зіграють 22 лютого проти Зорі.

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