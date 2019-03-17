Бабич – о ничьей с Карпатами: Мариуполь не хотят впускать в первую шестерку

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от матча 22-го тура УПЛ против Карпат (1:1).

"Эта ничья сыграла на руку нашим конкурентам. Нас она не устраивала. Мы хотели и пытались играть только на победу. Было видно, что Карпаты больше рассчитывали на игру от обороны и на контратаки. Команда хорошо начала, забила быстрый гол, но в один момент мы недоработали и пропустили.

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Мы понимали, что нам нужно отыгрываться, поэтому большими силами шли вперед и соперник несколько раз поймал нас на контратаке. Могу сказать, что игра была равная. Но практически все нейтральные или спорные моменты были в нашу сторону.

Я бы акцентировал внимание на 78-й минуте, когда боковой арбитр зафиксировал офсайд, которого не было. Видимо, нас не хотят впускать в первую шестерку. Теперь от нас ничего не зависит. Мы знаем, что Десна дома проиграла и нам остается лишь ждать завтрашний матч Ворсклы", – цитирует Бабича официальный сайт Карпат.

Карпаты остаются на 9-й строчке турнирной таблицы, а Мариуполь с 30-ю очками на 6-й строчке.

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