Болельщики сборной Бельгии не считают Эдена Азара лучшим игроком в истории страны.

После завершения Азаром карьеры главный спортивный сайт Бельгии Sporza решил провести опрос среди болельщиков "Красных дьяволов" с целью определить лучшего игрока в истории национальной команды. Результаты опроса показали, что бельгийские фанаты не считают Азара лучшим футболистом в истории страны.

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Свои голоса за 32-летнего Азара отдал лишь 31% читателей. Многие сходятся во мнении, что за статус лучшего игрока в истории сборной Бельгии Азар смог бы побороться вместе с Кевином де Брюйне, Полем Ван Химстом, Энцо Шифо, Анри Коппенсом и Яном Кулемансом.

Эден Азар сыграл за сборную Бельгии 126 матчей, в которых забил 33 мяча.

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