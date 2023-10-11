Во вторник, 10 октября, Эден Азар объявил о завершении игровой карьеры. Но бельгиец выйдет на поле ещё один раз – экс-вингер Реала сыграет в благотворительном матче 18 октября.

Азар официально объявил о завершении карьеры

Встреча состоится 18 октября во французском городе Кале, который располагается недалеко от границы с Бельгией. Азар сыграет за Варьете Клуб де Франсе, его команда будет противостоять сборной Кале, в составе которой сыграют известные жители города. За команду Азара сыграют Дидье Дешам, Лоран Блан, а также французский боец ММА Сирил Гейн. Об этом информирует официальный Твиттер Варьете.

Все доходы от матча пойдут в организацию Pièces Jaunes, которая стремится сделать пребывание в больнице детей и пожилых людей более терпимым.

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