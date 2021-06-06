30-летний вингер стал лицом рекламы бургеров от всемирно известной сети McDonald's.

Азар останется в Реале – партнер бельгийца вступился за звезду мадридцев

Азар, который известен своей любовью к фаст-фуду, пиарит бургеры "Red Devils". Прозвище "красные дьяволы" отождествляют именно со сборной Бельгии, которая вскоре начнет свой путь на Евро.

Сам Эден, несмотря на очередной неудачный сезон в Реале (21 матч, 4 гола и ассист), получил вызов в сборную. Команда Роберто Мартинеса на чемпионате Европы сыграет с Россией, Данией и Финляндией.

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