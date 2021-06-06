Азар взялся рекламировать бургеры, созданные в честь сборной Бельгии
6 июня 14:52 - Читати українською
Звезда Реала Эден Азар, кажется, нашел дело, которое ему точно нравится.
30-летний вингер стал лицом рекламы бургеров от всемирно известной сети McDonald's.
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Азар, который известен своей любовью к фаст-фуду, пиарит бургеры "Red Devils". Прозвище "красные дьяволы" отождествляют именно со сборной Бельгии, которая вскоре начнет свой путь на Евро.
Сам Эден, несмотря на очередной неудачный сезон в Реале (21 матч, 4 гола и ассист), получил вызов в сборную. Команда Роберто Мартинеса на чемпионате Европы сыграет с Россией, Данией и Финляндией.
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