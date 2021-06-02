Вже 11 червня в Римі стартує Євро-2020. "Футбол 24" продовжує знайомство з учасниками континентальної першості. На черзі – квартет В з Данією, Росією, Бельгією і Фінляндією.

Євро-2020, Група В

1 тур

Данія – Фінляндія – 12 червня, 19:00 – Копенгаген

Бельгія – Росія – 12 червня, 22:00 – Санкт-Петербург

2 тур

Фінляндія – Росія – 16 червня, 16:00 – Санкт-Петербург

Данія – Бельгія – 17 червня, 19:00 – Копенгаген

3 тур

Росія – Данія – 21 червня, 22:00 – Копенгаген

Фінляндія – Бельгія – 21 червня, 22:00 – Санкт-Петербург

Бельгія

Рейтинг ФІФА: 1

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: фіналісти (1980)

Головний тренер: Роберто Мартінес

Капітан: Еден Азар

Найбільші перемоги за останній рік: Бельгія – Білорусь (8:0), Бельгія – Данія (4:2), Бельгія – Англія (2:0)

Бельгія – один із головних претендентів на тріумф. Підопічним Роберто Мартінеса до цього статусу не звикати: на ЧС-2018 вони разом з французами очолювали рейтинг фаворитів, вилетівши від "Ле Бльо" у півфіналі й прибивши Англію у матчі за третє місце – після цього "червоні дияволи" виграли групу у відборі на Євро-2020, здобувши 10 перемог за різниці м'ячів 40:3. У кваліфікації ніхто стільки не забивав і ніхто так мало не пропускав.

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Крім того, бельгійці здобули п'ять перемог у групі в Лізі націй, забивши 16 голів (лідер турніру). В цілому, за останні два роки команда провела 21 матч, вигравши 18 з них і зазнавши всього однієї поразки (від Англії). Загальний рахунок – 73:13.

Суперники по групі на Євро навряд чи зможуть здивувати бельгійців. З Росією підопічні Роберто Мартінеса зустрічалися у відборі, здобувши дві впевнені звитяги – 3:1 вдома, 1:4 на виїзді. Проти данців "червоні дияволи" грали у Лізі націй, також відсвяткувавши перемоги – в Копенгагені команда виграла всуху (2:0), а у Брюсселі "червону гвардію" розбили з рахунком 4:2. Скандинави непогано підлаштовувались під бельгійські 3-4-3, але клас зірок створював занадто відчутну різницю.

До речі, зірки збірної Бельгії провели феноменальний сезон. Де Брюйне дійшов до фіналу ЛЧ й виграв АПЛ, Тілеманс і Кастань перемогли в Кубку Англії з Лестером, Карраско став чемпіоном з Атлетіко, Лукаку взяв Серію А з Інтером, а Меньє, Торган Азар і Вітсель стали тріумфаторами Кубка Німеччини в складі Борусії Д. Навіть Янузай із Реал Сосьєдада має трофей (Кубок Іспанії).

Мертенс і Куртуа нічого не завоювали, але Дріс став найкращим бомбардиром в історії Наполі у чемпіонаті, а на Тібо лежить 50% відповідальності за надзвичайно потужний сезон розбалансованого Реала.

Знайти мінуси в футболі збірної Бельгії дуже важко. У Європі за стабільністю та потужністю з цим колективом прямо зараз можуть змагатись тільки Франція, Італія та Англія. Втім, варто відзначити невеличкі проблеми на лівому фланзі "червоних дияволів" – там команді дещо бракує балансу. Як правило, Роберто Мартінес випускає Торгана Азара, але хавбек має проблеми при пресингу. Лівого латераля також грав Шадлі, але найцікавішим варіантом є Карраско – він класно виконує цю роль у Атлетіко. Щоправда, останній матч за збірну Яннік провів аж півтора року тому.

До того ж, варто не забувати про травму де Брюйне. Кевін повинен зіграти на Євро, але перші матчі він може пропустити. Це – дуже серйозна проблема. Також фанатів тривожить ігрова форма Едена Азара, у якого сезон виявився травматичним і провальним.

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Бельгійці мають невеличку вразливість у центральній зоні. Там здебільшого працюють всього два центрхави, які намагаються високо пресингувати – іноді це призводить до розривів між опорною зоною та лінією оборони. В них можна відправляти закидання на хід швидким і потужним футболістам (на кшталт того ж Дзюби чи Поульсена). Втім, результати "червоних дияволів" протягом останніх двох років яскраво демонструють, наскільки важко реалізувати подібний сценарій.

Словом, збірна Бельгії надзвичайно потужна. Букмекери вважають її одним з трьох головних фаворитів турніру – вищі коефіцієнти мають лишень Франція та Англія. Майже всі лідери "червоних дияволів" перебувають у праймовому віці, майже всі вони провели потужний сезон, а протягом останніх років підопічні Роберто Мартінеса демонстрували найбільш агресивний і стабільний футбол на континенті. Це – суперважковаговик, який готовий до перемоги на Євро.

Данія

Рейтинг ФІФА: 10

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: перемога (1992)

Головний тренер: Каспер Х'юлманд

Капітан: Сімон К'яєр

Найбільші перемоги за останній рік: Австрія – Данія (0:4), Данія – Молдова (8:0), Ісландія – Данія (0:3)

Данія завжди вважалася сильним середнячком, здатним прибити будь-який колектив. "Червона гвардія" стабільно пробивається на великі турніри, привозить туди дуже симпатичний склад і постійно претендує на вихід у плей-офф до останнього туру. На ЧС-2018 цей колектив розписав нічию з Францією і вийшов у 1/8 фіналу, поступившись хорватам лишень у серії пенальті. В Лізі націй данці посіли друге місце після бельгійців, а у відборі до Євро-2020 вони стали другими в групі, поступившись Швейцарії на один заліковий бал.

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Під керівництвом Аге Харейде збірна виглядала прагматично, але влітку 2020-го федерація не продовжила з ним контракт. Данію очолив 49-річний Каспер Х'юлманд, який до цього працював із Норшелланном – у 2012-му він навіть зробив "тигрів" чемпіонами. З новим коучем "червона гвардія" набрала інфернальну форму: за 11 матчів скандинави відсвяткували 8 перемог із різницею м'ячів 28:7 – команда набрала 4 очки з Англією (0:0, 1:0 на Вемблі), розгромила Ісландію (3:0 у Рейк'явіку) та Австрію (4:0 у Відні), а також переграла Швецію (2:0 вдома). Особливо дісталося Молдові – їй відвантажили аж вісім голів. Тільки Бельгія змогла перемогти підопічних Х'юлманда.

У нинішньої збірної Данії підібрався надзвичайно потужний склад, який готовий виходити не тільки в 1/8 фіналу. Практично у всіх лініях команда укомплектована зірками або сильними футболістами з топ-клубів: на воротах залишається топовий Шмейхель, в центрі оборони сформувалася потужна пара К'яєр-Крістенсен (Мілан і Челсі), а в опорній гратимуть Ділейні та Хьойберг (Борусія Д і Тоттенхем). На флангах оборони, вочевидь, розташуються Меле (Аталанта) та Васс (Валенсія).

Еріксена, Брейтвейта і Поульсена зайвий раз презентувати немає сенсу – важливо тільки сказати, що під керівництвом Х'юлманда "червона гвардія" зменшила залежність від своєї головної зірки, а Поульсен здатен зіграти на трьох позиціях.

Тактичною родзинкою Данії є переведення з флангу на фланг. Команда в принципі активно використовує довгий пас (зокрема, і від Шмейхеля) – він не тільки перевіряє вертикальну/горизонтальну компактність опонента, а і провокує значну кількість єдиноборств. В цьому аспекті кремезні скандинави виглядають дуже сильно.

Крім того, варто відзначити готовність данців пресингувати по всьому полю незалежно від статусу суперника. Словом, Каспер Х'юлманд вибудував агресивний колектив, який сам встановлює правила гри на полі.

На тлі суперзіркового складу дещо дивує прізвище основного нападника Данії – цю роль довірили 22-річному Йонасу Олдер Вінду. У складі Копенгагена він став другим бомбардиром чемпіонату (15 голів) й третім асистентом (8 передач). Виглядає непогано, однак 9 м'ячів він забив з пенальті. При цьому зірковий Поульсен, який в Лейпцигу здорово грає центрфорвардом, змушений бігати на фланзі.

Такий вибір тривожить окремих експертів, але Йонас стабільно забиває, а результати збірної говорять про правильність вибору Х'юлманда. В будь-якому разі, за необхідності тренер може перевести Поульсена чи Брейтвейта в центр. Більшою проблемою виглядає відсутність Шьоне – Лассе не потрапив у заявку, а досвідчених і якісних опорників під заміну у команди немає.

Словом, серйозних негараздів данці не знають. За якістю свого основного складу скандинави цілком можуть позмагатись з бельгійцями, однак букмекери відправляють підопічних Каспера Х'юлманда на друге місце. Так чи інакше, для Росії та Фінляндії ця команда занадто потужна. Осічка Данії у матчі проти них стане суперсенсацією.

Росія

Рейтинг ФІФА: 38

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: півфінал (2008)

Головний тренер: Станіслав Черчесов

Капітан: Артем Дзюба

Найбільші перемоги за останній рік: Росія – Сербія (3:1), Угорщина – Росія (2:3), Мальта – Росія (1:3)

Навіть російські журналісти дивуються, чому Україна зі своїм хорошим футболом пролітає крізь більшість великих турнірів, а Росія зі своїм "бий-біжи" є регулярним учасником Євро та чемпіонатів світу. Можливо, справа у непоганих жеребах при кваліфікації – кульки наших сусідів завжди були теплішими. Втім, на цьогорічному Євро чиновники не допомогли своєму щедрому спонсору, запхнувши команду Станіслава Черчесова в дуже непросту групу.

Ще одна теорія успіхів Росії базується на непотрібності складної тактики для збірних. Мовляв, тікі-таку та гегенпресинг за короткий збір поставити нереально, тож необхідно грати простіше. Виглядає логічно, але протягом останнього року цей підхід слабко допомагав підопічним Станіслава Саламовича – росіяни провели 12 матчів, програвши 4 з них і розписавши 3 нічиї.

Особливо дотепним став осінній відрізок, коли команда не змогла переграти Угорщину й Туреччину та розписала 0:0 з Молдовою, а потім програла туркам на виїзді (2:3) й пропустила п'ять голів від Сербії. Внаслідок цього фіаско наші сусіди так і не вийшли в еліту Ліги націй.

Старт кваліфікації до ЧС-2022 також важко назвати успішним – Росія вимучила перемоги над Мальтою й Словенією, а Словаччині програла. Реально сильно чвертьфіналіст ЧС-2018 виглядав у відборі до Євро-2020, але в суперниках по групі були розібрана Шотландія, Казахстан, Кіпр і Сан-Маріно. Ну, і Бельгія, якій двічі програли із сумарним рахунком 2:7.

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Росії буде неймовірно важко на Євро. Підопічні Станіслава Черчесова після ЧС-2018 не виграли у жодної топ-команди – найбільшим успіхом можна вважати звитяги над напівмертвими сербами та угорцями, а також нічию зі шведами (0:0). Україна, наприклад, за цей період перемогла Португалію, Іспанію та Швейцарію, розписавши 1:1 з Францією на виїзді. Навіть скромна Фінляндія змогла прибити французів, а країна ведмедів і водки стабільно "відлітає" від грандів.

Важко в принципі знайти матч, у якому росіяни реально вели гру – і в цьому твердженні немає політичної упередженості. Навіть тамтешня преса кожен поєдинок національної команди перетворює у вечір іронії (якої, до речі, сильно не вистачає вічно зрадо-переможним українським ЗМІ). Рівень футболу збірної Росії в кращому випадку можна назвати посереднім.

З іншого боку, за порєбріком Черчесова малюють не тренером, а директором з шашликів. Це – несправедливо. Саламович має хороший досвід – його Легія стала чемпіоном Польщі, а московське Динамо востаннє демонструвало нормальний футбол саме при осетині. У національній команді він формує заявку не із зірок РПЛ, а тільки з тих, хто підходить його ігровій моделі. У таборі росіян стоїть залізна дисципліна, а тактика броньованого автобуса принесла сусідам 1/4 фіналу ЧС-2018. Тренерський штаб Черчесова навіть експерементує з ромбом, який вдалося підгледіти ще в Емполі у Мауріціо Саррі, однак в цілому Росія залишається вірною старому доброму "біцца-бороцца".

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Варто відзначити, що російський футбол таки прогресує. У команді Стаса з'явилися доволі цікаві футболісти – той же Міранчук закріпився в Аталанті, Головін розкрився у Монако, а Дзюба при всебічному хейті забиває по 20 голів в РПЛ. Є класний форвард Соболєв зі Спартака, є Черишев з Валенсії. Непогано заграв Караваєв із Зеніта. Чимось збірна Росії нагадує Україну на початку 2010-х – за наявності 5-6 технічних і грамотних виконавців тренер ставить на обережний стиль з контратаками та закиданнями на форварда-стовба. Ця команда з умовним Хіддінком могла б показати набагато більше.

Турнірний шлях росіян на Євро виглядає надзвичайно прогнозовано. Підопічні Черчесова закриються в автобусі проти Бельгії і спробують прибити фінів у другому турі – благо, обидва поєдинки пройдуть у Санкт-Петербурзі. От тільки з таким невиразним футболом перемогти Суомі буде навіть важче, ніж втримати нулі з Бельгією.

Осічка з Суомі означатиме, що з Данією у Копенгагені треба грати на перемогу (якщо ще будуть якісь шанси), а це для Росії вже занадто. З великою ймовірністю, Стас не вийде з групи. Хоча, з урахуванням того, що за підсумками групового турніру вилетять лише 8 команд, то шанс у Росії є.

Фінляндія

Рейтинг ФІФА: 54

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: –

Головний тренер: Маркку Канерва

Капітан: Тім Спарв

Найбільші перемоги за останній рік: Фінляндія – Болгарія (2:0), Франція – Фінляндія (0:2), Ірландія – Фінляндія (0:1)

Фінляндія завжди була серйозним суперником для хокейних збірних, а у автомобільних перегонах з гарячими фінськими хлопцями краще не перетинатись. З футболом же у Суомі довгий час було сумно: Ярі Літманен, Роман Єрьоменко, Теему Пуккі – ось і все, що ми раніше знали про місцевий ногом'яч. Все змінилось в останні чотири роки.

У кваліфікації до ЧС-2018 фіни зуміли перемогти Ісландію й розписати нічию проти турків з хорватами, а Україна переграла цю збірну з величезними труднощами (1:0 вдома, 2:1 на виїзді). У відборі до Євро-2020 команда під керівництвом екс-вчителя Маркку Канерви випередила Боснію та Грецію, двічі била Вірменію (2:0 і 3:0) і до 79-ї хвилини тримала 1:1 з Італією, а дві звитяги над Ірландією в Лізі націй вивели Фінляндію у фінальний турнір. До цього вона жодного разу не проходила кваліфікацію бодай куди-небудь.

Сила не покинула гарячих хлопців і після ковідного локдауну – Суомі примудрилася впевнено переграти Францію у Парижі (2:0 у товариській зустрічі), а відбір на ЧС-2022 збірна розпочала з нічиїх проти Боснії (2:2) та України (1:1). У березні ж фіни влаштували перестрілку в Швейцарії (поразка 2:3), однак Швеція винесла сусіда в одні ворота (2:0). Словом, команда скромна, але дуже бойовита. Букмекери вважають її однією з темних конячок Євро-2020.

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Тактичною "родзинкою" збірної Фінляндії є грамотна організація гри. Команда сідає в низький компактний блок з п'ятьма захсниками, закриваючи простір на останній третині й сповільнюючи атаки суперника, а у необхідний момент Суомі вилітає в швидкі контрвипади через закидання на Пуккі. На словах це виглядає, як типовий колектив УПЛ, однак на полі все не так просто – українці тепер це точно знають.

Підопічні Маркку Канерви демонструють пристойну якість виконання та грамотну оцінку простору. Це й не дивно, адже значна частина збірної представлена легіонерами – найбільш помітними є нападники Пох'янпало (Уніон Берлін) та Пуккі (Норвіч). Також можна відзначити Глена Камара (основний центрхав у Стівена Джеррарда в Рейнджерс).

При всіх плюсах, Суомі залишається скромним колективом, в якому більшість гравців не бачила ні єврокубків, ні серйозних титулів. Тактично фіни обмежені своєю оборонною моделлю, а в атаці все сильно зав'язано на швидкість та бомбардирські якості Пуккі – Теему забив 5 голів в останніх 7 матчах.

Звісно, підопічні Маркку Канерви регулярно створюють сенсації, але здебільшого вони набирають очки у матчах проти проблемних суперників (Боснія, Ірландія, Греція, Україна) або карликів. Серйозні ж команди, як правило, б'ють Фінляндію – той же Уельс двічі переміг її восени, поляки в товарняку влаштували розгром, а Швеція не мала жодних проблем з виносом команди Маркку Канерви.

Втім, рівня Фінляндії цілком достатньо, аби перемогти Росію. За організацією гри та якістю виконання в завершальній фазі атак Суомі залишає підопічних Черчесова далеко за спиною. Відповідно, навіть одна перемога на Євро дасть фінам шанс на 3 місце та вихід у плей-офф.

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