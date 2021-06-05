"Эден 100% останется в Реале. Он не хочет никуда ехать, только мадридская пресса об этом пишет.

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В Реале критикуют всегда и всех. Азар хочет продолжать, играть без травм и выигрывать титулы. Эден умеет ладить с критикой и способен все изменить. Было жаль видеть, что он столкнулся с трудностями.

Я давно его знаю, и мы много раз говорили о Реале, представляя, что однажды будем играть там вместе. Он по-прежнему хочет быть важным игроком для Реала. Я считаю, что он находится в хорошей физической форме и сейчас сильнее, чем раньше", – цитирует Куртуа Le Soir.

Из-за высокой травматичности и плохи[ физически[ кондиций Эден разочаровал руководство Реала, которое в свое время заплатило за него 115 млн евро.

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