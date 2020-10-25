Вингер Реала Эден Азар провел первую тренировку за долгое время в общей группе.

Бельгиец занимался индивидуально после того, как получил травму в конце сентября, а сегодня, 25 октября, провел занятие в общей группе.

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Однако, Реал имеет и неприятные новости после победного Эль Класико. По информации Marca, на тренировке отсутствовал Начо, которого заменили еще в первом тайме встречи. Поэтому, в матче Лиги чемпионов против Боруссии М, справа в защите должна выйти Васкес, поскольку Карвахаль и Одриосола также травмированы.

Напомним, Реал одержал убедительную победу над Барселоной (3:1). Уже через 3 дня мадридцы встретятся с менхенгладбахской Боруссией.

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