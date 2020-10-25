Вінгер Реала Еден Азар провів перше тренування за тривалий час у загальній групі.

Бельгієць займався індивідуально після того, як зазнав ушкодження наприкінці вересня, а сьогодні, 25 жовтня, провів заняття у загальній групі.

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Однак, Реал має і неприємні новини після переможного Ель Класіко. За інформацією Marca, на тренуванні був відсутній Начо, якого замінили ще в першому таймі зустрічі. Тому, в матчі Ліги чемпіонів проти Борусії М, справа у захисті має вийти Лукас Васкес, оскільки Карвахаль та Одріосола також травмовані.

Нагадаємо, Реал здобув переконливу перемогу над Барселоною (3:1). Вже за 3 дні мадридці зустрінуться із менхенгладбахською Борусією.

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