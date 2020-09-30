Медицинское обследование выявило у хавбека "сливочных" повреждения, информирует официальный сайт клуба. У него диагностировали травму мышцы правой ноги.

Реал подготовил план спасения Азара – у вингера проблемы не только с весом, но и с психологией

Азар точно пропустит грядущий поединок против Вальядолида и рискует не сыграть с Барселоной в Эль Класико, которое запланировано на 25 октября – на восстановление игроку потребуется около 3-4 недель. Отметим, что Эдена преследуют повреждения различного характера. Из-за этого прошлая кампания была одной из худших в его карьере.

В Примере сезона 2019/20 бельгийский полузащитник сыграл в футболке Реала лишь 16 поединков, в которых отметился одним голом и 6 ассистами.

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