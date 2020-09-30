Медичне обстеження виявило у хавбека "вершкових" пошкодження, інформує офіційний сайт клубу. У нього діагностували травму м'яза правої ноги.

Реал підготував план порятунку Азара – у вінгера проблеми не лише з вагою, а й з психологією

Азар точно пропустить прийдешній поєдинок проти Вальядоліда та ризикує не зіграти із Барселоною в Ель Класіко, яке заплановане на 25 жовтня – на відновлення гравцеві потрібно буде близько 3-4 тижнів. Зазначимо, що Едена переслідують пошкодження різного характеру. Через це минула кампанія була однією з найгірших у його кар'єрі.

У Прімері сезону 2019/20 бельгійський півзахисник зіграв у футболці Реала лише 16 поєдинків, в яких відзначився одним голом та 6 асистами.

Історична ганьба Гвардіоли, розкішний дебют Суареса з привітом для Барселони, черговий рекорд Роналду – огляд вікенду