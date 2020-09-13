Реал подготовил план спасения Азара – у вингера проблемы не только с весом, но и с психологией
Реал надеется избежать провала, который случился с Эденом Азаром в дебютный сезон на Сантьяго Бернабеу.
Зинедин Зидан и его ассистенты подготовили пошаговую программу для восстановления лучшей формы 29-летнего бельгийца, информирует Ok Diario.
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Физиотерапевт мадридцев Грегори Дюпон серьезно возьмется за кондиции Азара, который после незначительного отпуска вернулся с лишним весом. Впрочем, у звезды Реала есть проблемы и психологического характера. У него возник постоянный страх получить травму, из-за которого Азар не может сконцентрироваться на игре. Зидан надеется устранить и этот недостаток.
Напомним, дебютный сезон на Сантьяго Бернабеу сложился для Азара ужасно – всего 22 матча, один гол и 7 ассистов.
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