Азар не вышел на тренировку королевского клуба из-за ощущения дискомфорта, сообщает Marca.

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У бельгийца нет серьезных повреждений, но его участие в поединке 22 тура Ла Лиги против Уэски (6 февраля) остается под вопросом. Стоит отметить, Эден выделяется своей травматичностью после перехода в лагерь "сливочных". В нынешнем сезоне Примеры Азар сыграл только в 8-ми матчах.

Напомним, в 2019-м Реал приобрел Эдена в Челси за 115 млн евро.

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