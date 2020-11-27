Официальный сайт Реала подтвердил, что правый латераль получил травму приводящей мышцы правого бедра. Карвахаль уже пропустил полтора месяца и лишь недавно вернулся на поле после травмы колена, сыграв в матчах против Вильярреала и Интера. Теперь испанец вновь не помощник своей команде.

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Ожидается, что Карвахаль выбыл на 2 недели. Это значит, что защитник пропустит поединки Примеры против Алавеса и Севильи, а также заключительные матчи ЛЧ с Шахтером и Боруссией М. В Реале надеются на его восстановление к мадридскому дерби против Атлетико, которое пройдет 12 декабря, утверждает AS.

В текущем сезоне 28-летний испанец из-за травм провел всего 5 матчей во всех турнирах, но успел отличиться двумя ассистами. В первом поединке с Шахтером на стадионе Альфредо ди Стефано, который "горняки" выиграли 3:2, Карвахаль тоже не играл.

Заметим, что Шахтер примет Реал в 5-м туре ЛЧ уже во вторник, 1 декабря. Мадридцы рискуют потерять на этот матч еще двух лидеров – Серхио Рамоса и Карима Бензема, которые все еще не тренируются в общей группе из-за проблем со здоровьем.

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