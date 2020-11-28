Вінгер Реала Еден Азар не зміг дограти навіть перший тайм поєдинку з Алавесом.

Бельгієць на 28 хвилині зустрічі був змушений поступитися місцем Родріго.

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Азар знову має проблеми з м'язами, повідомляє Marca. Детальне обстеження зірки Реала відбудеться завтра, проте його участь у гостьовому матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1 грудня) виглядає вкрай малоймовірною.

Додамо, що це четверте пошкодження Азара у поточному сезоні. Вінгер мадридців провів лише 5 матчів та відзначився 2 голами.

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