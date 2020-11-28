Азар вкотре травмувався і ризикує пропустити матч з Шахтарем в Лізі чемпіонів
23:26 - Читать на русском
Вінгер Реала Еден Азар не зміг дограти навіть перший тайм поєдинку з Алавесом.
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Лукас Перес 5’
Хоселу 49’
5’ Лукас Перес
49’ Хоселу
Бельгієць на 28 хвилині зустрічі був змушений поступитися місцем Родріго.
Реал втратив одного з лідерів на матч із Шахтарем – у мадридців назрівають серйозні проблеми
Азар знову має проблеми з м'язами, повідомляє Marca. Детальне обстеження зірки Реала відбудеться завтра, проте його участь у гостьовому матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1 грудня) виглядає вкрай малоймовірною.
Додамо, що це четверте пошкодження Азара у поточному сезоні. Вінгер мадридців провів лише 5 матчів та відзначився 2 голами.
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