Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал состояние Эдена Азара после травмы, которую он получил в матче 1/8 финала Евро-2020 против Португалии.

"Я не знаю, насколько серьезна травма. Но даже если это контрактура (когда сустав частично теряет свои функциональные свойства – прим.), нужно учитывать десять дней бездействия. Боюсь, что чемпионат Европы для него закончился, если не произойдет чуда", – приводит слова Куртуа The Athletic.

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Отметим, что Эден Азар получил травму в матче против Португалии на 87 минуте. Игрок держался за заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Яннику Феррейра-Карраско.

В составе Реала в прошлом сезоне Азара также донимали травмы. Всего бельгиец сыграл 21 матч в сезоне 2020/21, записав в свой актив 4 гола и ассист. На Евро-2020 Эден не отличался результативными действиями, в отличие от своего младшего брата Торгана.

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