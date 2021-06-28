Куртуа хладнокровно разобрался с Роналду вблизи собственных ворот – момент дня на Евро-2020
09:47 - Читати українською
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поразил не только своими вратарскими навыками в матче 1/8 финала Евро-2020.
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В первом тайме матча Бельгия – Португалия Куртуа продемонстрировал свою технику в противостоянии с Криштиану Роналду.
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Вратарь получил мяч от своих защитников и на замахе легко обыграл португальца, продолжив комбинацию своей команды на собственной половине поля.
Добавим, что такая хладнокровие позволило Бельгии удержать минимальную победу над Португалией (1:0) и выйти в 1/4 финала Евро-2020.
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