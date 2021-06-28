Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поразил не только своими вратарскими навыками в матче 1/8 финала Евро-2020.

Куртуа и Роналду / фото из открытых источников

В первом тайме матча Бельгия – Португалия Куртуа продемонстрировал свою технику в противостоянии с Криштиану Роналду.

Бельгия – Португалия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Вратарь получил мяч от своих защитников и на замахе легко обыграл португальца, продолжив комбинацию своей команды на собственной половине поля.

Добавим, что такая хладнокровие позволило Бельгии удержать минимальную победу над Португалией (1:0) и выйти в 1/4 финала Евро-2020.

Бельгия – Португалия: Азар-младший эффектно завершил Евро для Роналду, "селесао" преодолели серость и сломали де Брюйне