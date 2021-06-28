Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував стан Едена Азара після травми, якої він зазнав у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Португалії.

"Я не знаю, наскільки серйозна травма. Але навіть якщо це контрактура (коли суглоб частково втрачає свої функціональні властивості – прим.), потрібно враховувати десять днів бездіяльності. Боюся, що чемпіонат Європи для нього закінчився, якщо не станеться дива", – наводить слова Куртуа The Athletic.

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Зазначимо, що Еден Азар зазнав травму в матчі проти Португалії на 87 хвилині. Гравець тримався за задню поверхню стегна та поступився місцем на полі Янніку Феррейрі-Карраско.

У складі Реала в минулому сезоні Азару також дошкуляли травми. Всього бельгієць відіграв 21 поєдинок у сезоні 2020/21, записавши до свого активу 4 голи та асист. На Євро-2020 Еден не відзначався результативними діями на відміну від свого молодшого брата Торгана.

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