Бельгия использовала полумомент

Бельгия без труда прошла слабую группу, набрав максимум очков. Роберто Мартинес имел возможность постепенно вводить в игровой тонус звезд после повреждений. К плей-офф все набрали форму, поэтому на Португалию вышел оптимальный состав. Эден Азар и Кевин де Брюйне сформировали с Лукаку монструозную переднюю группу.

Атакующее трио бельгийцев играло узко и обменивалось позициями. Во время прессинга Лукаку смещался на правый фланг, а центр занимал де Брюйне (сразу вспомнился похожий трюк Мартинеса против Бразилии на ЧМ-2018). Однако долгое время креативное трио оставалось без мяча в опасных зонах, Кевин и Эден вынуждены были опускаться за ним в глубину.

Бельгия пыталась поймать португальцев на том же, что и Германия – резкие переводы с фланга на фланг. Команда стягивала соперника на бровку к Торгану Азару, после чего подключала справа Менье. Тома несколько раз обострил и даже пробил шведой в дальнюю "девятку" (немного не докрутил), но к реальным моментам это не приводило.

"Красные дьяволы" сгенерировали остроту лишь в конце первого тайма благодаря контратакам, которые разогнал Лукаку. Тогда же они открыли счет – шикарный удар получился у Азара-младшего. Бельгия выиграла первый тайм, однако не впечатлила (4 удара, ни одного из пределов штрафной). А на старте второго потеряла де Брюйне (Кевина в грубом подкате травмировал Палинья) и забыла об атаке вообще. 0.23 xG в итоге. Один полумомент – один гол!

Португалия приятно удивила и была острее Бельгии

Фернанду Сантуш подготовил сюрпризы: Далот в основе, в центре поля Санчеш, Палинья и Моутинью. Впрочем, удивил не столько выбор исполнителей, сколько план на игру. Португалия прессинговала! Не высоким блоком – в основном средним. Но очень организованно и четко. Хавбеки читали игру и отрезали лидеров Бельгии, а Жота и Силва отрабатывали за латералями.

Португалия страдала против 3-4-3 Германии. Сегодня ожидалось повторение сценария, однако тренерский штаб внес необходимые коррективы. Бельгия создала минимум в позиционных атаках. И все же порвалось там, где было тонко. Под занавес первого тайма Бернарду уже наработался и в голевом эпизоде ​​не сумел выполнить двойную роль: позволил Вертонгену выполнить заброс, а потом не успел вернуться и накрыть Торгана.

Также нужно похвалить тренера за доверие Санчешу. Ренату шикарно выглядел в центре поля, протягивая мяч рывками. На скорости обыгрывал нескольких оппонентов и создавал партнерам удобные условия в финальной стадии. После его рейдов Португалия создала два хороших момента до перерыва – Жота должен был забивать быстрый гол.

Во втором тайме Бельгия села в оборону и отдала мяч португальцам. Логичное решение – "селесао" имели огромные проблемы с позиционной атакой. Взламывать оборону "дьяволов" вышел Бруну, но самым острым оставался Санчеш. Он классно навесил в штрафную на голову Фелиша и сам бил по воротам. Ренату напомнил, почему его в 2016-м называли будущей суперзвездой.

Не Санчешем единым. Португалия проявила себя и в позиционной атаке, проведя очень мощную концовку встречи. Роналду вывел на удар Жоту – над воротами. Геррейро фирменным ударом сотряс штангу. Диаш пришел на угловой и в упор расстрелял Куртуа – тот справился. 2:15 по ударам в пользу "селесао" после перерыва. Португалии откровенно не повезло.

Единственный гол – не просто вспышка гениальности Азара-младшего

Обе команды очень активно использовали дальние передачи в обход забетонированного центра поля. И Бельгия, и Португалия играли компактно и в первом тайме не сильно прижимались к своим воротам. Поэтому передачи за спины были оправданными. У португальцев основным адресатом был Роналду, а диагонали из глубины часто летели в полуфланги.

Бельгийцы, конечно же, искали лонгболлами Лукаку. В результативной атаке именно выигранная дуэль Ромелу у Диаша стала решающей. Лукаку откликнулся на дальний пас Вертонгена, сохранил мяч и сбросил под себя. После чего Менье поборолся за подбор и откинул Торгану. Гол стал следствием самого популярного типа атак.

Португалия не заслужила проиграть. Неожиданно приятный футбол от команды Сантуша. Криштиану Роналду сложил полномочия чемпиона и вылетел с Евро. Бельгия благодаря минимальной победе проходит в четвертьфинал, где сыграет в Мюнхене против Италии.