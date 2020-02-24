Реал – Манчестер Сити: Гвардиола рассыпался в комплиментах "галактикос"

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

"Этот клуб меня невероятно захватывает. Его футболисты так много раз играли в финале Лиги чемпионов, и я даже не знаю, сколько раз каждый из них поднимал трофей. Возможно, Клаудио Браво выигрывал Лигу чемпионов и еще кто-то. В Сити не так много футболистов, которые завоевывали этот кубок.

Де Брюйне: Если Манчестер Сити не выиграет Лигу чемпионов – все будут называть нас неудачниками

Но нам необходимо желание выиграть турнир и быть самими собой. Мы можем победить в нем или проиграть. Но мы должны быть самими собой в течение 180 минут с Реалом. Это настоящее испытание. Реал – это клуб, которому мы хотим подражать. Я хочу поехать в Мадрид и после окончания матча сказать: "Мы показали себя такими, какие мы есть". Это самое главное в подобных турнирах.

Мы должны попытаться сделать это на одном из крупнейших, красивейших и самых престижных стадионов. Мы постараемся использовать наше оружие и забить. Но если нам не удастся – мы поприветствуем соперника и попытаемся выступить лучше в следующий раз. Мы постараемся сделать все возможное, зная, что играем против команды, которая выигрывала Лигу чемпионов 13 раз и является ее королем", – цитирует Гвардиолу издание Goal.

Напомним, уже в среду, 26 февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити. Начало матча в 22:00.

Манчестер Сити одолел Лестер благодаря нефарту Агуэро, Зинченко вытесняют, а Варди нужно сходить в церковь