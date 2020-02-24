Азар отримав вердикт лікарів – бельгієць пропустить не менше трьох місяців

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес розповів про терміни відновлення нападника національної команди і мадридського Реала Едена Азара.

"У нас чудово налагоджений контакт з медичним штабом Реала, і ми турбуємося про Едена. Шкода, що це сталося перед важливим матчем з Манчестер Сіті.

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Ми дуже засмучені, тому що травма залишить його без футболу як мінімум на три місяці. Такий гравець, як Азар, завжди повинен бути на полі", – цитує Мартінеса видання Sport.es.

Нагадаємо, Азар отримав травму (тріщину правої малогомілкової кістки) у виїзному матчі 25-го туру іспанської Прімери проти Леванте (0:1). До цього 29-річний форвард через пошкодження не грав з кінця листопада минулого року до середини лютого.

До слова, Азар перейшов у Реал з лондонського Челсі влітку 2019 року за 100 млн євро. У поточному сезоні в Ла Лізі бельгієць провів лише 10 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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