Азар назвал оригинальную причину, почему он стал легендой в Бельгии

Вингер сборной Бельгии Эден Азар рассказал, что действительно сделало его знаменитым в своей стране.

"Этот бургер до сих пор является моим любимым. Даже сейчас прошу свою мать взять несколько, когда она посещает Лондон. Это была глупая вещь – весь инцидент с гамбургером... До сих пор смеемся над этим. Этот бургер сделал меня легендой национальной команды.

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Я никогда не ставил себе персональных целей. Я всегда говорил, что хочу играть, пока мое тело мне это позволяет, но все также зависит от следующего поколения игроков. Если я увижу молодого игрока на своей позиции, тогда я ему ее уступлю.

Я до сих пор молодой, но думаю, что Куртуа побьет мой рекорд – он способен играть до 38. Он может быть как Буффон и играть до 40. Попробую продолжить выступать так же долго, как Тибо", – сказал Азар RTBF.

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