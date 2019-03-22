Азар: Возможно, Куртуа пересмотрел мои видео, но он слишком большой и не умеет обыгрывать

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над Россией в первом матче отбора к Евро-2020.

"Пусть мы и не всегда показывали захватывающий футбол, но крайне важно начать с победы. Мы довольны результатом и получили заряд уверенности перед игрой с Кипром, которая будет совсем другой, не такой, как с Россией.

Евро-2020: сборная Бельгии обыграла Россию дома

Ошибка Куртуа? Все знают, что Тибо – отличный вратарь. Он так часто выручает нас. Может, Куртуа насмотрелся моих видео, но он слишком большой и не умеет обводить (смеется). Нет, это не проблема. Мы не беспокоимся за Тибо", – сказал Азар в комментарии Nieuwsblad.

Бельгия – Россия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, что сборная Бельгии уверенно обыграла Россию (3:1), а единственный гол россияне забили из-за ошибки Куртуа, который начал обыгрывать соперников у собственных ворот.