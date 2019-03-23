Азар назвав оригінальну причину, чому він став легендою в Бельгії

Вінгер збірної Бельгії Еден Азар розповів, що дійсно зробило його знаменитим у своїй країні.

"Цей бургер досі є моїм улюбленим. Навіть зараз прошу свою мати взяти декілька, коли вона відвідує Лондон. Це була дурна річ – увесь інцидент з гамбургером... Досі сміємося над цим. Цей бургер зробив мене легендою національної команди.

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Я ніколи не ставив собі персональних цілей. Я завжди казав, що хочу грати, поки моє тіло мені це дозволяє, але все також залежить від наступного покоління гравців. Якщо я побачу молодого гравця на своїй позиції, тоді я йому нею поступлюсь.

Я досі молодий, але думаю, що Куртуа поб'є мій рекорд – він здатен грати до 38. Він може бути як Буффон і грати до 40. Спробую продовжити виступати так само довго, як Тібо", – сказав Азар RTBF.

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