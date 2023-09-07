Боруссия нашла покупателя на вингера Торгана Азара. Как информирует Kicker, Андерлехт заплатит за 30-летнего бельгийца 4 миллиона евро. Сделка уже согласована, игроку остаётся только пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом.

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Ранее наставник Боруссии Эдин Терзич дал Азару понять, что игрок не входит в его планы на сезон. Азару повезло, что трансферное окно в Бельгии закрывается в ночь со среды на четверг.

Четыре года назад Торган перешел в Дортмунд из мёнхенгладбахской Боруссии за 25 млн евро. С тех пор он провёл за "шмелей" 112 матчей, в которых забил 18 мячей. В прошлом сезоне он был отдан в аренду в ПСВ.

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