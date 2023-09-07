Борусія знайшла покупця на вінгера Торгана Азара. Як інформує Kicker, Андерлехт заплатить за 30-річного бельгійця 4 мільйони євро. Футболіст встиг завершити усі формальні процедури до закриття трансферного вікна.

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Раніше наставник Борусії Едін Терзіч дав Азару зрозуміти, що гравець не входить у його плани на сезон. Азару пощастило, що трансферне вікно в Бельгії закривається в ніч із середи на четвер.

Чотири роки тому Торган перейшов до Дортмунда з менхенгладбахської Борусії за 25 млн євро. Відтоді він провів за "джмелів" 112 матчів, у яких забив 18 м'ячів. Минулого сезону він був відданий в оренду в ПСВ.

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