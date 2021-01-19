Фенербахче готовит отчаянную попытку арендовать у Реала бельгийского хавбека Эдена Азара до конца сезона, сообщает A Bola. Вполне реальным этот трансфер видит экс-президент турецкого клуба Хасан Четинкай.

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"Азар – мой старый друг, я знаю его с 15 лет, когда он еще играл за Лилль. В то время ему очень нравился Фенербахче. Он говорил мне: "Хасан, однажды я буду играть за Фенербахче, но не знаю, когда это случится", – заявил Четинкай.

Из-за своей травматичности в нынешнем сезоне Ла Лиги Азар провел лишь 6 матчей.

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