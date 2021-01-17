Опальная звезда "канониров" подтвердил переход в Фенербахче и уже "покрасил" аккаунты своих соцсетей в цвета турецкого гранда.

Арсенал может подписать лучшего бомбардира Чемпионшипа

"Я очень счастлив, очень взволнован. Бог позволил мне носить майку Фенербахче. Я буду носить ее с гордостью и отдам все для команды", – цитирует Озила Кicker.

Напомним, 7,5 лет назад Арсенал приобрел немца у Реала за 47 млн евро. Хавбек провел за "канониров" 254 матча, отличился 44 голами и 77 ассистами. В текущем сезоне Озил не попал в заявку команды ни на один из турниров, поэтому несколько месяцев находится без игровой практики.

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