Фенербахче готує відчайдушну спробу орендувати у Реала бельгійського хавбека Едена Азара до кінця сезону, повідомляє A Bola. Цілком реальним цей трансфер бачить екс-президент турецького клубу Хасан Четінкай.

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"Азар – мій старий друг, я знаю його з 15 років, коли він ще грав за Лілль. У той час йому дуже подобався Фенербахче. Він говорив мені: "Хасан, одного разу я буду грати за Фенербахче, але не знаю, коли це трапиться", – заявив Четінкай.

Через свою травматичність у нинішньому сезоні Ла Ліги Азар провів лише 6 матчів.

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